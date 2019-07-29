Брянск, , 16:13 — REGNUM

В исправительной колонии №2 Брянска освоили производство оконных вентиляторов промышленного назначения. Оборудование в дальнейшем используют для монтажа систем вентиляции помещений учреждения уголовно-исполнительной системы, сообщили 29 июля в региональном УФСИН. В центре трудовой адаптации на участках металлообработки вентиляционных узлов трудятся 50 осуждённых.

«Трудовая занятость даёт осуждённым возможность выплачивать материальные иски потерпевшим, помогает сохранить имеющиеся рабочие навыки или освоить новые специальности, по которым они смогут трудиться после освобождения», — уточнили в пресс-службе УФСИН Росси по Брянской области.

В 2019 году осуждённые колонии произвели продукции на общую сумму более 6 миллионов рублей. Промышленные вентиляторы из Брянска будут устанавливать в различных территориальных органах ФСИН России.