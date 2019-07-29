Москва, , 16:11 — REGNUM

Российские компании в январе — мае 2019 года показали существенный рост финансовых результатов. Об этом говорится в опубликованном Росстатом исследовании «О финансовых результатах деятельности организаций».

Исследование касается зарегистрированных в РФ организаций, за исключением субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций, государственных и муниципальных учреждений. За первые пять месяцев 2019 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) составил 6 743,0 млрд руб., тогда как за аналогичный период 2018 года — 4 939,6 млрд руб. Таким образом, рост составил 36,5%.

Наилучшие финансовые показатели отмечены в строительстве (+78 млрд руб., в 5,7 раза выше показателей аналогичного периода прошлого года), управлении недвижимым имуществом (+106,5 млрд руб., рост в 5,9 раза).

В организациях, оказывающих логистические услуги сальдо составило 438 млрд руб., что на 49,3% лучше показателей аналогичного периода прошлого года. В сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве сальдо составило 164,8 млрд руб., что на 55,3% лучше, чем в январе-мае 2018 года.

Согласно данным Росстата, улучшились финансовые результаты деятельности трубопроводных систем, железнодорожных пассажирских и грузовых перевозок, добычи угля, ряда сегментов обрабатывающих производств. В трубопроводном транспорте доля прибыльных предприятий составила 81%, в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве — 78,8%, среди предприятий, занимающихся добычей сырой нефти и природного газа — 76%, в сфере оптовой и розничной торговли — 75%.