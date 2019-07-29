Инчхон, Южная Корея, , 16:06 — REGNUM

Южнокорейская авиакомпания Korean Air построит оперативный центр недалеко от второго терминала международного аэропорта Инчхона. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой представителей компании.

Цель строительства — повысить эффективность работы, включая инструктирование бортпроводников.

Известно, что общая стоимость проекта составляет 36 млрд вон (~$30,41 млн). Строительство второго центра общей площадью в 4 315 кв. м. будет завершено в апреле 2022 года.

По предварительным данным, в оперативном центре также будут расположены рестораны или кафе, банки, мини-маркеты, комнаты отдыха и сады на крыше.

Известно, что новый центр будет располагаться в 2,4 км от второго терминала международного аэропорта Инчхона.