Москва, , 15:54 — REGNUM

После ожидаемого решения Банка России о снижении ключевой ставки до 7,25% российский рубль практически не изменился в цене. Некоторое давление на российскую валюту оказало укрепление доллара США на мировом рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

Валюта Дарья Антонова © ИА REGNUM

После заявления советника президента США о том, что вопрос ослабления доллара не стоит в повестке дня действующей администрации, курс доллара на локальном рынке вырос до 63,40 руб.

«Сегодня, 29 июля, ожидается спокойный день с точки зрения ожидаемых новостей. А потому можно ожидать некоторой коррекции и незначительному укреплению российской валюты.

Курс доллара на Московской бирже может вернуться в район отметки 63 руб., курс евро сможет превысить отметку 70,50 руб.», — считает эксперт.

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