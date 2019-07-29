Табасаранский район, Дагестан, , 15:50 — REGNUM

Жители 12 сел Табасаранского района Дагестана будут обеспечены качественной питьевой водой. На первом этапе проекта будут охвачены села Хучни, Хурик, Ханаг, Ругуж. Цантиль и Пилиг, далее работы будут продолжены ещё в шести сёлах района. Об этом у себя в Instagram написал первый вице-премьер республики Гаджимагомед Гусейнов по итогам рабочей поездки в муниципалитет.

«Обсудили обеспечение населения Табасаранского района качественной питьевой водой. По данной проблеме проинформировал присутствующих, что в рамках реализации национального проекта по водоснабжению в республике выделено 1,7 млрд рублей. Табасаранский район уже включён в данный проект и работы по водообеспечению будут начаты в текущем году», — написал первый заместитель председателя правительства Дагестана.

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Напомним, 8 июля на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что впервые на водоснабжение населения республики выделено 1,7 млрд рублей. Это, по его словам, это позволит обеспечить качественной водой около полумиллиона жителей региона.