Москва, , 15:46 — REGNUM

По итогам января-июня 2019 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в РФ составил 49,3 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 29 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Первое место по продажам автомобилей сегмента LCV занимают машины отечественного бренда GAZ. На его долю в первом полугодии 2019 года пришлось 45% от общего объёма данного рынка. Всего за первые шесть месяцев 2019 года в России было реализовано 22,3 тыс. единиц машин бренда GAZ из сегмента LCV. Таким образом, по сравнению с прошлым годом здесь мы наблюдаем падение на 6,8%.

Вторую строчку в этом рейтинге занимают машины компании УАЗ с результатом 8,2 тыс. единиц, что на 4% меньше прошлогоднего результата.

На третьем месте машины американского бренда Ford, с ростом в 7,6% до 5,1 тыс. единиц.

Пятёрку лидеров замыкают российская Lada (4,9 тыс. ед) и немецкий Volkswagen (2,5 тыс. ед.).

Напомним, в июне рынок новых LCV в РФ показал падение на 10,6% до 8,2 тыс. машин.

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