Астрахань, 29 июля 2019, 15:41 — REGNUM
Сегодня, 29 июля, в Астрахани состоялась пресс-конференция, посвящённая окончанию регистрации участников кадрового конкурса «Губернаторский резерв» и началу этапа дистанционного отбора. Конкурс проводится по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».
В мероприятии приняли участие и.о. руководителя администрации губернатора Виктория Гурьянова, заместитель руководителя блока оценочных мероприятий конкурса Калимат Мантаева, председатель Наблюдательного совета конкурса, ректор Астраханского государственного медицинского университета Ольга Башкина, член Наблюдательного совета, проректор по финансово-экономическим вопросам Астраханского государственного технического университета Сергей Бастрыкин, а также зарегистрированные участницы конкурса: региональный представитель Астраханской и Волгоградской области от Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Анастасия Стефанова и первый заместитель главы администрации МО «Камызякский район» по социальной политике Юлия Шмелева.
Представляя итоги регистрационного этапа, за время которого на конкурс подали заявки 7 793 человека, Виктория Гурьянова сказала: «Нам очень отрадно, что мы смогли достучаться до всех желающих, до всех неравнодушных к тому, что будет происходить в Астраханской области».
По её словам, конкурс удался не только количественно, но и качественно — на него заявились представители самых разных профессий.
При этом и.о. руководителя администрации отметила, что «задача государственной власти, муниципальной власти, представителей бизнеса —создать в будущем надлежащие условия не только оплаты труда, но и вообще условия работы для тех кадров, которыми мы в дальнейшем будем обладать».
Калимат Мантаева рассказала о содержании и задачах дистанционного этапа, который проходит с 27 по 30 июля.
По словам эксперта, хотя в финал выйдут около 200 человек, а победителями станут всего 50, «проигравших в этом конкурсе нет и быть не может».
Каждый участник дистанционного этапа, завершивший тестирование, получит индивидуальный отчёт с конкретными рекомендациями, сообщила Мантаева.
По мнению Ольги Башкиной, «конкурс имеет уже два больших результата». Первый результат — большое число заявок.
Второй результат — идеи, которые участники конкурса дали в своих конкурсных эссе.
Она отметила, что конкурс «Губернаторский резерв» является частью системной работы государства и проводится при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», Наблюдательный совет которой возглавляет президент Владимир Путин.
Сергей Бастрыкин, у которого есть личный опыт прохождения конкурса управленцев «Лидеры России», отметил, что тестирование — эффективный метод выявления управленческого потенциала.
Анастасия Стефанова считает, что для большинства участников конкурс не пройдёт безрезультатно, потому что «заставляет встряхнуться, задуматься над тем, что ты можешь и чего ты хочешь», и конкурсанты «уже проявили мотивацию, активировали новые возможности». По её словам, конкурс может стать эффективным социальным лифтом.
Она заинтересовалась конкурсом как инструментом, который позволяет мобилизовать все ресурсы.