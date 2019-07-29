Астрахань, , 15:41 — REGNUM

Сегодня, 29 июля, в Астрахани состоялась пресс-конференция, посвящённая окончанию регистрации участников кадрового конкурса «Губернаторский резерв» и началу этапа дистанционного отбора. Конкурс проводится по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

В мероприятии приняли участие и.о. руководителя администрации губернатора Виктория Гурьянова, заместитель руководителя блока оценочных мероприятий конкурса Калимат Мантаева, председатель Наблюдательного совета конкурса, ректор Астраханского государственного медицинского университета Ольга Башкина, член Наблюдательного совета, проректор по финансово-экономическим вопросам Астраханского государственного технического университета Сергей Бастрыкин, а также зарегистрированные участницы конкурса: региональный представитель Астраханской и Волгоградской области от Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Анастасия Стефанова и первый заместитель главы администрации МО «Камызякский район» по социальной политике Юлия Шмелева.

Представляя итоги регистрационного этапа, за время которого на конкурс подали заявки 7 793 человека, Виктория Гурьянова сказала: «Нам очень отрадно, что мы смогли достучаться до всех желающих, до всех неравнодушных к тому, что будет происходить в Астраханской области».

По её словам, конкурс удался не только количественно, но и качественно — на него заявились представители самых разных профессий.

«Как мы и планировали, места для трудоустройства будут представлены не только в сфере государственного и муниципального управления, но и в сфере бизнеса, частного предпринимательства. Мы сможем использовать все профессиональные способности участников, чтобы уже в дальнейшем весь наработанный потенциал реализовать на благо развития Астраханской области», — подчеркнула Виктория Гурьянова.

При этом и.о. руководителя администрации отметила, что «задача государственной власти, муниципальной власти, представителей бизнеса —создать в будущем надлежащие условия не только оплаты труда, но и вообще условия работы для тех кадров, которыми мы в дальнейшем будем обладать».

Калимат Мантаева рассказала о содержании и задачах дистанционного этапа, который проходит с 27 по 30 июля.

«Тест направлен на оценку тех качеств, которые позволяют человеку быстро принимать верные решения в ситуации дефицита времени, управлять другими людьми, то есть всего того, чего мы ждем от руководителя», — пояснила она.

По словам эксперта, хотя в финал выйдут около 200 человек, а победителями станут всего 50, «проигравших в этом конкурсе нет и быть не может».

Каждый участник дистанционного этапа, завершивший тестирование, получит индивидуальный отчёт с конкретными рекомендациями, сообщила Мантаева.

«Как показывает опыт конкурса управленцев «Лидеры России» и региональных конкурсов, связи, установленные их участниками, не прерываются. Люди, познакомившиеся во время конкурсов, образуют самостоятельное сообщество, общаются дальше, вместе что-то делают. Я уверена, что и здесь будет то же самое», — отметила представитель блока оценочных мероприятий конкурса.

По мнению Ольги Башкиной, «конкурс имеет уже два больших результата». Первый результат — большое число заявок.

«Это говорит о том, что люди хотят быть услышанными, люди хотят дать свои прогнозы и свои планы развития Астрахани и Астраханской области», — сказала глава Наблюдательного совета.

Второй результат — идеи, которые участники конкурса дали в своих конкурсных эссе.

«Я думаю, что это те золотые зёрна, которые мы в последующем должны будем использовать», — сказала Ольга Башкина.

Она отметила, что конкурс «Губернаторский резерв» является частью системной работы государства и проводится при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», Наблюдательный совет которой возглавляет президент Владимир Путин.

«Это говорит о том, что таким конкурсам жить, они имеют поддержку, поскольку акцентированы на самом главном достоянии России — на людях. Это самый главный наш потенциал, на котором основываются все наши будущие достижения», — подчеркнула Ольга Башкина.

Сергей Бастрыкин, у которого есть личный опыт прохождения конкурса управленцев «Лидеры России», отметил, что тестирование — эффективный метод выявления управленческого потенциала.

«Любой руководитель находится в достаточно чёткой системе координат — ему уже всё понятно: кто ему подчиняется, кому он. Вся система оценки выстроена. Тестирование же позволяет вырваться, получить объективную оценку, насколько действительно у вас развиты управленческие компетенции. Это очень важно для понимания того, что наш конкурс — это не конкурс резюме, где оценивается то, чего вы достигли уже к настоящему моменту. Это конкурс того, чему вы научились», — пояснил он.

Анастасия Стефанова считает, что для большинства участников конкурс не пройдёт безрезультатно, потому что «заставляет встряхнуться, задуматься над тем, что ты можешь и чего ты хочешь», и конкурсанты «уже проявили мотивацию, активировали новые возможности». По её словам, конкурс может стать эффективным социальным лифтом.

«Я не первый год занимаюсь развитием социального предпринимательства в регионе и очень четко знаю, как непросто формировать сообщество социально активных людей с гражданской позицией, с социальной ответственностью», — отметила Анастасия Стефанова.

«Очень важно, что в конкурсе участие победителей запланировано в образовательных программах. То есть руководство региона пытается не просто закрыть необходимые вакансии, но и работать с потенциалом, ставить новые задачи для победителей и как раз формировать тот резерв, который региону нужен», — считает участница конкурса Юлия Шмелёва.

Она заинтересовалась конкурсом как инструментом, который позволяет мобилизовать все ресурсы.

«Мне не хотелось оставаться в стороне и хотелось посмотреть на конкурс изнутри: познакомиться с современными технологиями, а потом попробовать использовать этот опыт в организации своей работы», — отметила первый заместитель главы администрации Камызякского района по социальной политике.