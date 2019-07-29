Турин, Италия, , 15:41 — REGNUM

Профсоюзы сферы транспорта Италии намерены провести двухдневную забастовку на автомагистралях страны, передает информагентство ANSA в понедельник, 29 июля.

Забастовка намечена на 4 и 5 августа, она будет состоять из трех отрезков продолжительностью по 4 часа каждый.

Поскольку в Италии начинается сезон отпусков, забастовка сотрудников компаний, обслуживающих автомобильные магистрали, может привести к «кошмарной» для автомобилистов ситуации на дорогах, отмечает издание.

Ранее профсоюзы сферы транспорта уже проводили две забастовки подряд — от работы воздерживались сотрудники сначала железнодорожных, позже — авиакомпаний.

Профсоюзы требовали от правительства выполнения предложенных ими мер по реформированию отрасли — в том числе в части борьбы с демпингом, стимулирования конкуренции, инициирования переговоров по продлению действия трудовых контрактов.

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