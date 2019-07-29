Грозный, , 15:38 — REGNUM

В Чечне пройдет гастрономический фестиваль арбуза и дыни. В сентябре он состоится в степной части республики, сообщили ИА REGNUM 29 июля в пресс-службе главы и правительства региона.

Первый фестиваль арбуза будет способствовать привлечению туристов в Шелковской и Наурский районы, считает министр по туризму ЧР Муслим Байтазиев. По его словам, в ведомстве стали уделять особое внимание событийному туризму, в том числе гастрономическим фестивалям и спортивным соревнованиям. Так, еще одно запланированное на август мероприятие, станет событием и привлечет внимание к нему гостей региона. Речь идет о первом марафоне вокруг озера Кезеной-Ам на 42 км.

Напомним, ежегодно поток туристов в Чечню растет. Если в 2016 году в республике побывали 80 тыс. туристов, что в 2018 году их число выросло почти вдвое — до 150 тысяч.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр туризма региона сообщил, что в Чечне разработан новый туристический продукт — тур в стиле милитари. Посещение Международного университета спецназа, как считает Байтазиев, будет интересно гостям региона.