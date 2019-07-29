Душанбе, , 15:30 — REGNUM

В Таджикистане реализуется 70 инвестиционных проектов на общую сумму 31,8 млрд сомони ($3,3 млрд). Об этом сообщили в государственном комитете по инвестициям и управлению государственным имуществом республики.

По данным ведомства, из 70 проектов 12 являются кредитными и 58 — грантовыми или со смешанным финансированием. По итогам первой половины 2019 года освоено 15,9 млрд сомони ($1,68 млрд) или 49,8% от общего объема инвестиций, добавили в комитете.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что суммарный объем инвестиций Китая в экономику республики за годы сотрудничества превысил $2,6 млрд.

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