Москва, , 15:18 — REGNUM

По итогам первого полугодия 2019 года реализация подержанных легковых машин в России сократилась на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом 29 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего по итогам шести месяцев 2019 года объём продаж машин на вторичном рынке составил 2,5 млн единиц.

Порядка 25% перепродаж на авторынке России приходится на отечественный бренд Lada. За полгода в нашей стране было продано 627,6 тыс. единиц автомобилей АвтоВАЗа, что на 5% меньше, чем в 2018 году.

Второе и третье места на вторичном рынке автомобилей занимают японские бренды Toyota (278,4 тыс. ед.) и Nissan (142,3 тыс. ед.) соответственно. Стоит отметить, что перепродажи Toyota демонстрируют падение (-2,8%), а перепродажи Nissan — рост на 1%.

На четвёртом месте авто корейского бренда Hyundai (129,1 тыс. ед.).

Пятёрку замыкает бренд KIA (118,9 тыс. ед.).

Напомним, в июне 2019 года объём российского авторынка легковых машин с пробегом составил 457,6 тыс. единиц, что на 4,8% меньше, чем в июне 2018 года.

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