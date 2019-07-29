Пекин, , 15:14 — REGNUM

Меморандум о взаимодействии между Сурхандарьинской областью Узбекистана и китайской провинцией Ганьсу подписан в рамках визита узбекистанской делегации в КНР, сообщает 29 июля издание «Подробно.uz».

Делегация из Узбекистана, возглавляемая председателем Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Актамом Хаитовым, встретилась с руководством министерства сельского хозяйства Китая и провинций Шандунь и Ганьсу.

Во время переговоров стороны уделили внимание развитию сотрудничества в аграрной сфере. В частности, на встрече обсуждался вопрос подготовки специалистов в сфере сельского хозяйства, а также вопрос внедрения технологий капельного орошения.

Отмечается, что вышеуказанный меморандум между двумя регионами Узбекистана и Китая предусматривает расширение инвестиционного и экономического взаимодействия.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял посла Китая в республике Цзянь Янь. Стороны обсудили предстоящий обмен визитами на уровне глав правительств.