Пекин, 29 июля 2019, 15:14 — REGNUM
Меморандум о взаимодействии между Сурхандарьинской областью Узбекистана и китайской провинцией Ганьсу подписан в рамках визита узбекистанской делегации в КНР, сообщает 29 июля издание «Подробно.uz».
Делегация из Узбекистана, возглавляемая председателем Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Актамом Хаитовым, встретилась с руководством министерства сельского хозяйства Китая и провинций Шандунь и Ганьсу.
Во время переговоров стороны уделили внимание развитию сотрудничества в аграрной сфере. В частности, на встрече обсуждался вопрос подготовки специалистов в сфере сельского хозяйства, а также вопрос внедрения технологий капельного орошения.
Отмечается, что вышеуказанный меморандум между двумя регионами Узбекистана и Китая предусматривает расширение инвестиционного и экономического взаимодействия.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял посла Китая в республике Цзянь Янь. Стороны обсудили предстоящий обмен визитами на уровне глав правительств.