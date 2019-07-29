Москва, , 14:53 — REGNUM

Исследование, по доступности бензина в европейских странах, в очередной раз продемонстрировало главные проблемы экономики России. В первую очередь это очень низкий по европейским меркам уровень доходов граждан РФ, а во вторую чрезмерная налоговая и неналоговая финансовая нагрузка, которая в данном случае влияет на топливные цены, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Бензин Mustangoil.ru

По его мнению, начать, безусловно, нужно с реальных доходов граждан, потому что, если бы они были высокими и стабильно росли, то острота топливной проблемы в России была бы гораздо меньше, а возможно на нее вообще бы особо не обратили внимания. Собственно, в результатах рейтинга, видно четкое отображение, что даже сами по себе высокие цены на бензин не первичны, главное их соотношение с уровнем доходов. Не удивительно, что Люксембург и Норвегия, имея топливные цены, в несколько раз превосходящие российские оказались на самом верху, просто уровень доходов в этих странах превышает российские не в несколько раз, а гораздо больше в пять-шесть, это и есть весь секрет.

«Так что можно вздохнуть с облегчением, потому что, учитывая вводные данные России в сравнении с озвученными и другими европейскими странами, можно сказать что в стране есть все, для того чтобы как минимум добиться аналогичных результатов доступности бензина, а как максимум перегнать по уровню жизни», — считает эксперт.

Во-первых, сырья в России гораздо больше, во-вторых, в российских бензиновых ценах 71% это доходы государства, значит, есть огромный зазор для снижения. Ив-третьих, потенциал развития экономики страны, учитывая гипертрофированность экспортно-сырьевого сектора и недоразвитость остальных секторов просто гигантский. И всего-то нужно скорректировать текущий экономический курс страны, сместив государственные акценты помощи с гигантов, которые могут и сами о себе позаботиться, на малый и средний бизнес, а также на образование и медицину.

«Как только это случится, не на словах, а в реальности, в которой начнут снижаться налоги на граждан и на бизнес, в которой, ставки кредитования для развития бизнеса и ипотеки зафиксируются ниже 5%, в такой реальности, жители России наверняка незаметно для себя забудут про высокие цены на бензин. И это будет значить, что страна наконец-то выросла из этой и многих других проблем и встала на верный курс развития», — высказал свое мнение Быков.

Как сообщало ИА REGNUM, составлен рейтинг стран с самым доступным бензином. Согласно рейтингу, самый доступный для населения бензин продается в Люксембурге. Россия вошла в середину рейтинга. У нее 16-е место.

Читайте также: Составлен рейтинг стран с самым доступным бензином