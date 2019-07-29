Москва, , 14:50 — REGNUM

Дороговизна коммунальных услуг в РФ объясняется произволом российских естественных монополий, предположил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 29 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что для 23% граждан РФ платежи за услуги ЖКХ стали неподъёмным бременем.

«23% — это очень большой показатель, — сказал Делягин. — Особенно если учесть, что в России есть целая система коммунальных льгот».

Экономист подчеркнул, что для борьбы с высокой стоимостью услуг ЖКХ власти РФ должны сделать так, чтобы антимонопольные структуры получили право и обязанность контролировать структуру издержек и цен любого предприятия, которое заподозрено в злоупотреблении монопольным положением. После этого, как предположил Делягин, вскроется дикое завышение издержек «в каждой точке». Следующим шагом, по словам экономиста, должно стать стимулирование коммунальных монополий к снижению издержек.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, опрос, проведённый исследовательским холдингом «Ромир», показал, что платежи за услуги ЖКХ в России «без проблем» оплачивают лишь 8% жителей страны.

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