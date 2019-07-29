Москва, , 14:43 — REGNUM

Запрет на анонимное пополнение кошельков QIWI, «Яндекс.Деньги», WebMoney, PayPal и подобных им сервисов уведёт «из тени» и подтолкнет граждан России к пользованию сервисами ключевых российских банков, заявила корреспонденту ИА REGNUMдоцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

«Стоит обратить внимание на то, что данная электронная система кошельков в России используется для покупки товаров в интернет-магазинах, такие операции возможны только внутри страны, а суммы жестко ограничены (анонимный кошелек не может превышать 15 тыс. рублей, а общая сумма операций в месяц не более 40 тыс. рублей). Насколько такими суммами можно оперировать для совершения противоправных действий, вопрос спорный», — отметила эксперт.

Если же говорить об участниках данного рынка, то население, у которого нет банковского счета или счет открыт в банке с плохим обеспечением онлайн-банкинга, не сможет впредь использовать услугу электронного кошелька.

«Следствием этого может послужить привлечение этих граждан в ключевые банки РФ, тем самым преследуя сразу несколько целей:

— привлечение новых клиентов в свои банки, а как следствие, увеличение прибыли банков за счет новых транзакций

— снижение конкурентоспособности небольших банков за счет перехода клиентов в более крупные банковские институты

— получение дополнительного контроля за покупками населения для дальнейшего анализа и возможной выработки новых налоговых отчислений или повышения процентной ставки и т.д.

Во всяком случае, такого рода транспарентная система дает возможность на регулирование налоговых отчислений внутри общества», — пояснила Новикова.

Более того, в рамках цифровой экономики, а значит и развития блокчейн и других банковских инструментов, банки хотели бы получить контроль еще более высокого уровня над финансовыми операциями, включая вопросы и фандрайзинга и обычных переводов, включая оказание помощи родственникам, проживающим в других городах страны.

«Такого рода услуги, как уже было сказано выше, также привносят дополнительные возможности повышения операционной прибыли финансовых институтов, а значит она является нишей, за которую будет идти борьба между банками и компаниями, осуществляющими такого род переводы», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России не смогут больше анонимно пополнять электронные кошельки. Соответствующие поправки в федеральный закон 161-ФЗ «О национальной платежной системе» одобрены Советом Федерации.

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