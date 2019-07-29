Москва, , 14:32 — REGNUM

Снятие запрета на госзакупки зарубежных товаров противоречит интересам отечественных производителей и политике импортозамещения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 июля, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Планы правительства фактически означают смягчение эмбарго и противоречат политике импортозамещения… Нет никаких оснований и никакой необходимости, чтобы отменять запрет на госзакупки иностранных товаров», — считает Миронов.

При этом он настаивает на смягчении требований к госзакупкам в сфере медицины.

«Теперь получается, что госзакупки для пациентов ограничивают, но при этом хотят разрешить чиновникам закупать импортные диваны! Я убежден, что в сфере медицины можно и нужно смягчать ограничения», — указал он.

В правительстве прорабатывается вопрос об отмене запрета на госзакупки импорта. Речь идет о мебели, программном обеспечении, продукции легкой промышленности, машиностроения. Прямой запрет предполагается заменить принципом «третий лишний», когда иностранный товар закупается при отсутствии конкурентных предложений, как минимум, от двух отечественных производителей.

В конце июня 2019 года постановлением правительства расширились запреты на госзакупки ряда средств для помощи тяжелобольным пациентам.