Москва, , 14:32 — REGNUM

Либералы в правительстве РФ считают, что главная свобода предпринимательства — это свобода грабить потребителей, злоупотребляя монопольным положением, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 29 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги опроса, показавшего, что для 42% граждан России размеры платежей по ЖКХ являются высокими, а для 23% — и вовсе неподъёмными.

«Мне позиция людей представляется вполне правильной, реалистичной и адекватной, — сказал Делягин. — Действительно произвол монополий, злоупотребление монопольным положением наблюдаются фактически в каждой точке. Всё это — следствие принципиального нежелания правительства РФ ограничивать произвол монополий. Во всех странах мира есть антимонопольная политика, она никогда не бывает успешной на 100%, потому что это очень сложно, но бывает успешной в основном. Однако российские либералы, сидящие в правительстве, считают, что главная свобода предпринимательства — это свобода грабить потребителей, злоупотребляя монопольным положением. Поэтому у нас антимонопольная служба имеет ничтожные полномочия и монополизм естественных монополий практически никак не сдерживается».

Экономист подчеркнул, что даже в таких конкурентных сферах, как вывоз мусора, имеет место монополизм, в то время как контроль качества либо отсутствует, либо крайне слаб.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, опрос, проведённый исследовательским холдингом «Ромир», показал, что в 2019 году платежи за услуги ЖКХ стали неподъёмными почти для четверти жителей России (23%). Также очень высокой считают плату за коммунальные услуги 42% опрошенных (в 2016-м — 49%).

Читайте ранее в этом сюжете: Платежи за ЖКУ стали неподъемными для четверти граждан РФ