Челябинск, , 14:18 — REGNUM

Конгресс-холл «Крылья» в Челябинске на берегу реки Миасс всё же будет достроен. Но лишь за счет частных инвесторов, заявил сотрудникам Челябинского меткомбината врио губернатора Алексей Текслер, пишет Накануне.Ru.

Объект возводили к саммитам ШОС и БРИКС. Сделать это планировалось за счёт средств бюджетов. Однако в апреле Текслер объявил, что конгресс-холл не входит в список ШОС-объектов. Кроме того, он пояснил, что стоимость его возведения — порядка 18 млрд рублей, и ответил, что бюджету эту сумму не потянуть.

По его словам, сейчас идут поиски инвестора. Врио также высказал уверенность в том, что конгресс-холл будет иметь социальную направленность и востребован населением, и заявил, что инвестор будет найден.

«Скоро мы эти переговоры завершим, и объект обязательно достроим», — сказал Текслер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммиты ШОс и БРИКС планировалось провести в челябинске летом 2020 года. Однако 19 июля президент России Владимир Путин объявил Текслеру о том, что они пройдут в Петербурге.

Челябинск, впрочем, примет некоторые мероприятия, в том числе в рамках деловой программы.