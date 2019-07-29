Москва, , 14:15 — REGNUM

«Потеря» Сахалина для Китая — это огромная потеря. Крупнейшая экономика мира задыхается без собственной нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Но если, по его мнению, КНР не на уровне журналистов, а на уровне государственной власти начнет сожалеть о Сахалине, то потери для самого КНР могут оказаться больше, чем польза от приобретения Сахалина.

«Во-первых, Китай теряет союзника в лице России, что в условиях торговой войны с США обернется большими проблемами. Кроме того, из России можно получить куда больше углеводородов, чем их есть на Сахалине.

Во-вторых, неизбежное ухудшение отношений с Россией ставит под удар ключевой для КНР проект — «Один пояс один путь». А без реализации этого проекта валится вся стратегия КНР.

В-третьих, переходя на язык исторических прецедентов, Китай открывает ящик Пандоры. Земля Дальнего Востока древняя и здесь в разное время территории принадлежали разным странам», — пояснил эксперт.

Сегодня Китай претендует на Сахалин, завтра Япония потребует Манчжурию, а Монголия весь Китай. Прецедентный принцип ни к чему кроме напряженности не приведет.

«Понятно откуда берутся эти требования. Сегодня происходит тот период, когда экономическое могущество перерастает в политическое. У стороны, проходящей этот период, резко возрастают амбиции.

Но амбиции — это дорогой товар и зачастую не рентабельный: платить приходится больше, чем получать. Есть надежда, что китайское руководство это понимает в отличие от китайских журналистов», — высказал свое мнение Журавлев.

Как сообщало ИА REGNUM, утрата Сахалина является большой потерей для Китая, считает блогер китайского портала Sohu (поисковая система, агрегатор новостей и блогов).

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