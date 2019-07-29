Самара, , 14:05 — REGNUM

Средневолжское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) проводило административное расследование в отношении филиала ПАО «РусГидро» — Жигулёвской ГЭС в связи с весенним маловодьем. Об этом говорится в сообщении управления.

По данным ведомства, были установлены признаки нарушений по ст. 8.38 КоАП РФ («Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов») юридическими и должностными лицами. Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отмечается, что вопрос возмещения ущерба водно-биологическим ресурсам будет решён в гражданско-правовом порядке.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле Жигулевская ГЭС на основании решения межведомственной комиссии открыла водосливную плотину из-за прогноза большого притока паводковых вод с Верхней Волги и для обеспечения водой объектов южной Волги.

В итоге на территории Ульяновской области уровень воды на Куйбышевском водохранилище снизился на 1,47 м. Власти Татарии и Ульяновской области попросили Росводресурсы и Жигулевскую ГЭС снизить расход воды через гидроузел, «чтобы избежать причинения ущерба водным биоресурсам».

Однако объем воды восстановился только к 1 июня, по другим данным — к середине месяца.

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В мае замглавы Росрыболовства Василий Соколов заявлял, что «нерест будет катастрофичным». По его словам, «2015-й был худшим в истории наблюдений, а 2019-й может стать еще хуже»: 90% выживаемости молоди было в 2016 году, «и только 1,7% в 2015 году, при равных показателях по икре». Соколов считает, что «это почти катастрофа, в самом грубом приближении это тысячи тонн невыжившей рыбы».