Оренбург, , 14:05 — REGNUM

Авиакомпания «Оренбуржье» прекратит выполнять рейсы с 1 сентября 2019 года. В настоящее время идет процесс продажи самолётов и сокращается штат сотрудников, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».

По данным СМИ, причиной прекращения работы предприятия связно с требованием Федерального агентства воздушного транспорта приостановить сертификат эксплуатанта.

Между тем в самой авиакомпании корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что ситуация изменилась, С 1 сентября работа не превратится и уже открыта продажа билетов с этого времени.

Напомним, АК «Оренбуржье» зарегистрирована в 2010 году. В 2013 году на балансе аввиакомпании появились компактные самолеты чешского производства «Лет L-410». С 1 апреля 2013 года «Оренбуржье» начало оказывать услуги по перевозке пассажиров внутри России. Первыми городами в расписании стали Казань, Орск, Екатеринбург, Пермь, Нижний Новгород, Уфа, Самара, Челябинск и Тюмень. На развитие межрегиональных перевозок выделяются субсидии.