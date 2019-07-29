Бишкек, , 13:43 — REGNUM

Кабинет министров Киргизии в ближайшее время планирует выделить более 35 млн сомов (около 32 млн рублей) на приобретение автотранспорта для службы скорой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба правительства сегодня, 29 июля.

Отмечается, что эти деньги могут быть выделены из средств, поступивших в виде штрафов за нарушения правил дорожного движения, зафиксированных с помощью аппаратно-программного комплекса «Безопасного города».

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По официальным данным, на сегодняшний день собрано штрафов за нарушение ПДД на общую сумму 175 млн сомов (более 158 млн рублей). Часть этих средств будет направлена компании, обеспечивающей работу «Безопасного города», другая часть — на улучшение дорожной инфраструктуры, почтовых услуг и улучшение администрирования сбора штрафов.

Ожидается, что до конца 2019 года, если темп сбора штрафов за нарушения правил дорожного движения сохранится на нынешнем уровне, то на приобретение машин скорой медицинской помощи может быть выделено в общей сложности более 70 млн сомов.

ИА REGNUM напоминает, что в 4 сентября 2018 года госкомитет информтехнологий и связи Киргизии провел тендер на приобретение услуг по проекту «Безопасный город», предусматривающий установку системы фото‑ и видеофиксации нарушений ПДД и иных правонарушений.

Победителем конкурса стала российская компания «Концерн радиостроения ВЕГА». Проект «Безопасный город» начал работать в киргизской столице с 12 февраля 2019 года.

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