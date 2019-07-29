Киров, , 13:31 — REGNUM

Министерство лесного хозяйства Кировской области обратилось в Арбитражный суд региона с банкротным иском к ООО «Слободской мебельный комбинат». Дело к производству пока не принято, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 25 июля 2019 года. Сумма исковых требований — 838 646,68 рубля. Это не первые судебные разбирательства министерства с комбинатом. С 2017 по 2019 год в базе судов имеется десять гражданских исков от ведомства. Они касались арендной платы по договору аренды лесного участка, находящегося в федеральной собственности. Договор аренды был заключён в 2008 году, предметом был участок в Слободском лесничестве.

Один из исков был рассмотрен в мае 2019 года. Министерство требовало свыше 228 тыс. рублей долга по арендной плате.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено 2 июля 2009 года для производства мебели путём реорганизации в форме выделения из одноимённого ООО. Юрадрес — город Киров, квартира в многоквартирном доме. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Известно, что собственником является директор Константин Перминов, также владеющий долей ООО «Деревянные традиции Вятки». С 23 ноября 2018 года компания находится в стадии ликвидации.