Нью-Дели, , 13:29 — REGNUM

Южнокорейская компания Medincoz построит биофармацевтический завод в Индии. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

По данным источников, завод южнокорейской компании будет построен в комплексе Andhra Pradesh MedTech Zone, расположенном в штате Андхра Прадеш.

Andhra Pradesh MedTech Zone — крупнейший промышленный комплекс медицинских предприятий в мире, общая площадь которого равна 1 289 256 кв. м.

«В последнее время медицинский рынок Индии стремительно развивается. Мы надеемся, что этот факт может поспособствовать выходу южнокорейских компаний на индийский рынок», — сообщили представители южнокорейской медицинской промышленности.

«Мы считаем, что Индия — это хорошее место для начала зарубежного бизнеса. Мы думаем, что многие южнокорейские компании хотели бы выйти на индийский рынок», — сообщили представители Medincoz.