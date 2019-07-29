Макао, Китай, , 13:27 — REGNUM

Как минимум 13 лучших товаров из Индонезии были представлены на 11-й выставке фирменных продуктов в китайской провинции Гуандун и Макао (Китай), сообщает Antaranews.

«Мы хотим повторить успех прошлого года», — заявил Генеральный консул Индонезии в Гонконге и Макао Мандала Пурба, говоря об участии Индонезии в одной из престижных выставок в Макао.

Известно, что Индонезия представила на выставке ремесленные изделия, в том числе одежду, аксессуары, обувь и сумки, предметы интерьера, ткани, ювелирных изделия.

Напомним, Макао является потенциальным рынком для проникновения индонезийской продукции на китайский рынок, особенно в провинцию Гуандун, которая граничит с Макао. В 2018 году экспорт индонезийских товаров в Макао достиг 7,7 млн долларов США.