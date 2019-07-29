Москва, , 13:15 — REGNUM

Правительство России и дальше будет распространять опыт выявления самозанятых граждан. С каждым годом к «эксперименту» будут постепенно присоединяться все регионы России, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Бизнес Инсайдер» Анар Исмаилов.

Оноре Домье. Рабочие

«При этом ставка для ИП в 4%, скорее всего, повышаться не будет продолжительное время. Основная задача правительства РФ на данном этапе — это выявление хотя бы примерного объема теневой экономики», — считает эксперт.

Для самозанятых граждан текущий налоговый режим выгоден. Налог очень маленький, но легализация доходов дает большой бонус в виде подтверждения дохода. Особенно там, где это необходимо, например, при подаче документов на кредиты, покупку зарубежной недвижимости и т.д.

«Тем не менее, отдельные граждане по-прежнему остаются в тени. Их опасения понятны. Сейчас правительство лишь собирает информацию об объеме теневого рынка далее, когда информация будет получена могут начаться ужесточения. При этом данные по саомозанятым у соответствующих органов уже будут.

Отсюда возникает риск того, что в случае ужесточения налогового режима, обратно в «тень» уйти уже не удастся», — высказал своё мнение Исмаилов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2020 года Ростовская область присоединится к российским регионам, в которых проходит эксперимент с налогообложением для самозанятых.

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