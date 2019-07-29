Набережные Челны, Татария, , 13:18 — REGNUM

29 июля компания КамАЗ возобновила производство машин после корпоративного отпуска, который проходил с 15 по 28 июля. Об этом сообщает пресс-служба КамАЗа.

Сообщается, что в обычном режиме на время отпуска продолжали работу подразделения, которые задействованы в сферах продаж, планирования, лизинга и подготовки производства, а также сервисные службы.

Напомним, во второй половине 2019 года начнётся серийный выпуск новейшего магистрального грузовика премиум-сегмента КамАЗ-54 901. У машины будет принципиально новая кабина.

Новый седельный тягач предназначен для буксировки полуприцепов по дорогам различного назначения, имеющим твердое покрытие.

Читайте также: КамАЗ откроет производство грузовиков во Вьетнаме