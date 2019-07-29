Минск, , 13:20 — REGNUM

С начала 2019 года Белоруссия поставила в Узбекистан 180 автомобилей МАЗ на общую сумму $18 млн. Об этом заявил посол Белоруссии в Узбекистане Леонид Маринич в эфире телеканала «Белоруссия 1».

По его словам, белорусские автомобили выдерживают в Узбекистане самые тяжелые испытания по тепловому воздействию. Дипломат напомнил, что в 2019 году в Узбекистан были поставлены автомобили лишь на $2 млн.

Маринич добавил, что в Узбекистане успешно развиваются совместные машиностроительные предприятия. В частности, в 2018 году в республике было собрано более 3,3 тыс. белорусских тракторов.

Напомним, 29 июля в Минске открылась выставка «Сделано в Узбекистане», которая приурочена к первому форуму регионов Белоруссии и Узбекистана. Планируется, что форум пройдет в рамках официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Минск.

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