Тбилиси, 29 июля 2019, 13:11 — REGNUM

Грузинская авиакомпания «Georgian Airways» из-за прекращения прямого авиасообщения с Россией уже понесла убытки на сумму около $25 млн. Об этом говорится в специальном заявлении авиакомпании, распространенном через грузинские СМИ 29 июля.

Самолет авиакомпании «Georgian Airways»
Самолет авиакомпании «Georgian Airways»
(сс) Max Benidze

По информации администрации «Georgian Airways», после того, как российское руководство отменило прямые авиарейсы с Грузией, пассажиры вернули авиакомпании 80% уже реализованных билетов, а число закупаемых авиабилетов с тех пор резко сократилось.

В связи с создавшейся ситуацией менеджмент авиакомпании обратился к правительству Грузии с просьбой о поддержке, и в ответ на эту просьбу правительство постановлением от 24 июля текущего года внесло изменения в свое же постановление от 5 сентября 2017 года «Об утверждении специального порядка закупки товаров и услуг ООО Объединение аэропортов Грузии».

Этим документом к уже действующей между правительством и компанией программе стимулирования закупок добавлены новые положения, согласно которым для стимулирования перевозок пассажиров из Тбилисского и Батумского аэропортов через Ереван в направлении России и обратно (а именно эти направления определены новым постановлением как приоритетные) на каждого пассажира правительство выделяет около 90 евро. В сумме стоимость программы стимулирования закупок не должна превысить 600 тысяч евро.

Судя по заявлению авиакомпании «Georgian Airways», выделенной правительством суммой воспользуется эта авиакомпания, так как от Грузии именно она и осуществляет перевозки пассажиров в направлении России.

Напомним, что решение о приостановке прямых авиарейсов с Грузией правительство России приняло после того, как в Тбилиси начались антироссийские акции протеста. Поводом для этих акций послужил визит депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который в статусе президента Межпарламентской ассамблеи православия должен был вести здесь 26-ю сессию ассамблеи.

Начавшееся в парламенте Грузии 20 июня утром заседание МАП сорвали соратники экс-президента Саакашвили, которые одновременно созвали у здания парламента митинг своих сторонников. Акция проходила под лозунгами «Россия — оккупант», «Председателя парламента в отставку», «Главу МВД в отставку», «Досрочные выборы по пропорциональной системе» и некоторыми другими.

Часть этих требований правительство Грузии удовлетворило, в частности, покинул пост председатель парламента Ираклий Кобахидзе, а председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили пообещал, что следующие парламентские выборы в 2020 году пройдут по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером. Но акции в Тбилиси на этом не прекратились, и хотя стали малочисленными, продолжаются каждый день, начинаясь после 19:00 вечера и заканчиваясь за полночь.