Москва, , 13:08 — REGNUM

В начале новой торговой недели (29 июля) российская валюта теряет позиции, уступая как доллару, так и евро. Давление пока носит умеренный характер, но без поддержки со стороны нефтяного рынка, где цены практически не подают признаков жизни, в дальнейшем нашей валюте будет сложно удерживать позиции после завершения налогового периода в стране, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сегодня на торгах пара доллар/рубль открылась небольшим гэпом вверх и в моменте коснулась почти 3-недельных максимумов в районе 63,57 руб., продолжая постепенно расчищать путь к отметке 64 руб.», — отметил эксперт.

Внимание участников рынка переключается на заседание ФРС США, которое завершится в среду и задаст тон всем мировым рынкам. Если снижения ставки ожидают практически все, то потенциальная риторика регулятора представляет собой главную интригу для инвесторов. Если тон Центробанка окажется менее мягким, чем ожидают рынки, доллар может рвануть вверх по всему спектру рынка. В таком случае высокодоходные активы, включая рубль, не получат должной поддержки от смягчения монетарной политики Федрезерва.

«В краткосрочной перспективе доллар, скорее всего, будет тяготеть к уровню 64 руб. после нарушения целостности отметки 63,50 руб. Фактором риска для «россиянина» также остается тема санкций, которая возобновилась в коне прошлой недели, когда Вашингтон заговорил о введении дополнительных санкций против России за поддержку венесуэльского правительства. Если спекуляции по этому вопросу продолжатся, привлекательность российской валюты пострадает», — считает Николаев.

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