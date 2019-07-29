Ярославль, , 13:00 — REGNUM

Мэрия Ярославля объявила о проведении аукционов на право использования ещё 115 мест для установки рекламных конструкций на улицах города. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Условия проведения аукционов вызывают недовольство у представителей бизнеса и недоумение у депутатов.

Согласно конкурсной документации, 115 мест разбито на 15 лотов, однако торги по каждому из них пройдут в один день. Суммарный объём задатка, необходимого для участия во всех аукционах составляет около 10,2 млн рублей, суммарная стартовая цена всех лотов — 20,4 млн рублей. То есть имея намерения побороться за весь объём выставляемых на аукцион рекламных мест, участнику необходимо обладать достаточно большим количеством свободных финансовых ресурсов.

По мнению ярославского бизнес-омбудсмена Альфира Бакирова, это ущемляет интересы малого и среднего бизнеса, особенно местного.

«С начала подготовки этого аукциона мы выступали против укрупнения лотов. Мы отстаивали позицию, что представители, прежде всего ярославского, малого и среднего бизнеса должны иметь возможность участвовать в этих аукционах. Ситуация, при которой на аукцион выставляется несколько лотов, но они проводятся в один день, принципиально не отличается от проведения торгов по одному общему лоту. Большинство ярославских предпринимателей не смогут принять участие во всех аукционах, поскольку им крайне сложно аккумулировать одномоментно столь существенные денежные средства», — считает Альфир Бакиров.

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM Бакиров сообщил, что с ситуацией знаком и Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, к которому обращались с жалобой ярославские предприниматели.

Сроки проведения аукционов снижают уровень конкуренции и косвенно влияют на объём поступлений в бюджет города. Такое мнение высказал депутат муниципалитета Ярославля Олег Ненилин.

«Естественно, что не все предприниматели смогу позволить себе конкурировать по всем лотам. То есть в общем уровень конкуренции и борьбы во время торгов будет ниже, чем мог бы быть. А значит, и бюджет города, возможно, что-то потеряет», — считает Олег Ненилин.

Депутат Анатолий Каширин более категоричен в своих суждениях. По его мнению, условия аукционов формируются в интересах конкретных участников.

«У нас везде и всегда так, что в дорожной отрасли, что в рекламе — торги готовятся под конкретного подрядчика. Неугодных отсекают любым способом. В итоге: нет конкуренции, нет экономии бюджета или дополнительных доходов. Не удивлюсь, что и в этот раз победителем окажется какая-нибудь «нужная» и, возможно, не ярославская компания», — заявил корреспонденту ИА REGNUMАнатолий Каширин.

Напомним, что объявленные аукционы станут первой подобной конкурсной процедурой, которая состоится после разграничения полномочий в сфере наружной рекламы между региональным правительством и муниципалитетами.

Читайте ранее в этом сюжете: На ярославском рынке наружной рекламы готовят «передел»