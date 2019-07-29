Тюмень, , 13:00 — REGNUM

В деле о банкротстве Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) появился ещё один участник. О вступлении в дело вместе с ООО «СБК», «Московским кредитным банком», «Абсолют Банком» ходатайствует «Промсвязьбанк», который желает истребовать с АНПЗ более 7,7 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Тюменской области.

Это самый крупный иск к Антипинскому НПЗ в деле о банкротстве. Требования взысканий от ООО «СБК» составляют 70,3 млн рублей, от «Московского кредитного банка» — 1,9 млрд рублей, от «Абсолют Банка» — 3,2 млрд рублей.

Напомним, дело о банкротстве Антипинского НПЗ зарегистрировано Арбитражным судом Тюменской области 20 мая 2019 года. Иск о несостоятельности предприятия и невозможности платить по кредитам поступил от руководства предприятия. Общая сумма долгов завода, согласно иску, составляет 346,4 млрд рублей. Дело о банкротстве АНПЗ будет рассматриваться 8 августа 2019 года.

Антипинский НПЗ — частный нефтеперерабатывающий завод под Тюменью, подключённый к магистральным нефтепроводу. Установленная мощность переработки превышает 9 млн тонн нефти в год. В активах АНПЗ также числятся три месторождения в Оренбургской области.

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