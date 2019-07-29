Мурманск, , 12:54 — REGNUM

Пассажирские перевозки к 2020 году между Мурманском и Санкт-Петербургом будут осуществляться с использованием двухэтажных поездов, заявил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис на своей странице «Вконтакте».

"Мы договорись с РЖД, что уже в следующем году для направления Санкт-Петербург — Мурманск будет приобретено 48 двухэтажных вагонов, в том числе, 3 вагона-ресторана», — сообщил Чибис.

Он добавил, что в октябре появится новое авиасообщение с Москвой — в столицу северного региона начнет летать авиакомпания «Победа». Отмечается, что минимальная стоимость авиабилета составит 3,1 тыс. рублей.