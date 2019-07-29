Мурманск, 29 июля 2019, 12:54 — REGNUM
Пассажирские перевозки к 2020 году между Мурманском и Санкт-Петербургом будут осуществляться с использованием двухэтажных поездов, заявил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис на своей странице «Вконтакте».
"Мы договорись с РЖД, что уже в следующем году для направления Санкт-Петербург — Мурманск будет приобретено 48 двухэтажных вагонов, в том числе, 3 вагона-ресторана», — сообщил Чибис.
Он добавил, что в октябре появится новое авиасообщение с Москвой — в столицу северного региона начнет летать авиакомпания «Победа». Отмечается, что минимальная стоимость авиабилета составит 3,1 тыс. рублей.