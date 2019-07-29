Москва, 29 июля 2019, 12:37 — REGNUM
Запрет на анонимное пополнение кошельков, безусловно, лишает «Яндекс.Деньги» конкурентного преимущества, которым онлайн-система обладала в сравнении с традиционными банками. Поэтому «Яндекс.Деньги» выдвигают совершенно справедливое замечание, что ограничение анонимности препятствует широкому распространению финансовых услуг, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.
Справедливо и замечание о том, что с 2014 года, когда был введен лимит на 15 тыс. рублей на анонимные операции, онлайн-кошельки потеряли значительную часть привлекательности для тех целей, которые законодатели стремятся пресечь (финансирование терроризма и наркобизнеса). Круг услуг, которые потребители предпочли бы оплатить анонимно, конечно, шире.
После того, как традиционные способы анонимных платежей попадут под запрет, вырастет спрос на разного рода символический капитал, новые формы онлайн-денег, игровые деньги и на онлайн-платежи при помощи разного рода криптовалют, подобные тем, которые обещают мессенджер Telegram и социальная сеть Facebook. Впрочем, против последнего проекта ополчились пока что американские, а не российские законодатели.
Как сообщало ИА REGNUM, граждане России не смогут больше анонимно пополнять электронные кошельки. Соответствующие поправки в федеральный закон 161-ФЗ «О национальной платежной системе» одобрены Советом Федерации.
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