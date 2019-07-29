Москва, , 12:37 — REGNUM

Запрет на анонимное пополнение кошельков, безусловно, лишает «Яндекс.Деньги» конкурентного преимущества, которым онлайн-система обладала в сравнении с традиционными банками. Поэтому «Яндекс.Деньги» выдвигают совершенно справедливое замечание, что ограничение анонимности препятствует широкому распространению финансовых услуг, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

Справедливо и замечание о том, что с 2014 года, когда был введен лимит на 15 тыс. рублей на анонимные операции, онлайн-кошельки потеряли значительную часть привлекательности для тех целей, которые законодатели стремятся пресечь (финансирование терроризма и наркобизнеса). Круг услуг, которые потребители предпочли бы оплатить анонимно, конечно, шире.

«К примеру, если доцент написал предпринимателю диссертацию, обе стороны, вполне возможно, предпочли бы анонимные платежи. Поскольку даже организации-прокладки, которые оказывают консалтинговые услуги, не являются надёжным прикрытием для конечного исполнителя.

Легко вообразить и ситуацию, когда расчувствовавшийся член семьи хотел бы потратить несколько тысяч рублей на благотворительность, но другой её член — скупой и хладнокровный, не одобряет такое решение», — пояснил эксперт.

После того, как традиционные способы анонимных платежей попадут под запрет, вырастет спрос на разного рода символический капитал, новые формы онлайн-денег, игровые деньги и на онлайн-платежи при помощи разного рода криптовалют, подобные тем, которые обещают мессенджер Telegram и социальная сеть Facebook. Впрочем, против последнего проекта ополчились пока что американские, а не российские законодатели.

«Трудно выделить в качестве основной одну из причин, почему сегодня снижается курс акций Яндекса (-3,4%). Главной, по-видимому, всё-таки является не столько запрет на анонимное пополнение кошельков, а ограничение на долю иностранных инвесторов в российских интернет-компаниях.

Оно делает акции менее ликвидными, и, конечно, исключает возможность, что крупный пакет дорого купит какой-нибудь глобальный гигант — к примеру, Microsoft, японский SoftBank или, к примеру, саудовский суверенный фонд», — высказал свое мнение Делицын.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане России не смогут больше анонимно пополнять электронные кошельки. Соответствующие поправки в федеральный закон 161-ФЗ «О национальной платежной системе» одобрены Советом Федерации.

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