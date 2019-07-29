Сеул, 29 июля 2019, 12:36 — REGNUM
В Южной Корее поднимут тарифы на отопление. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании Korea District Heating Corporation.
По их словам, цены на отопления будут увеличены на 3,79% с 1 августа 2019 года.
По предварительным данным, стоимость отопления квартир площадью 84 кв. м. увеличится на 1800 вон (~$1,52) в месяц.
Известно, что тарифы на отопление впервые увеличили спустя пять лет. В 2013 году цены на отопления были увеличены на 4,9%.
По данным представителей компании, тарифы на отопление были увеличены в связи с повышением тарифов на газ и реорганизацией системы налогообложения на энергию.