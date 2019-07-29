Троицк, Челябинская область, , 12:14 — REGNUM

В Челябинской области не пропустили из Казахстана 585 кг. подконтрольной продукции. Груз следовал в Екатеринбург, сообщили журналистам в областном управлении Россельхознадзора.

Н.А.Богатов. Пасечник. 1875

Товар был задержан в пункте предварительного уведомления «Бугристое» около Троицка. Четверо граждан собирались ввезти в Россию 280 кг. кисломолочного продукта, 215 кг кишечного сырья, а также 60 кг. баранины и 30 кг. мёда. Однако всё это было без соответствующих документов.

Все четыре партии груза развернули. С перевозчиками провели беседу.