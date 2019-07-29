Москва, 29 июля 2019, 12:27 — REGNUM
Российским банкам невыгодно возиться с выдачей мелких кредитов населению, что вынуждает людей обращаться за небольшими займами в МФО, считает экономист Михаил Хромов. Об этом он рассказал 29 июля корреспонденту ИА REGNUM.
Таким образом, как пояснил Хромов, микрофинансовые организации и банки занимают в экономике РФ совершенно разные ниши.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦБ РФ, в России растёт доля микрокредитов, выданных через интернет. За первые три месяца 2019 года доля онлайн-займов в структуре выдач выросла до 34% в денежном выражении. При этом в количественном выражении 49% всех займов выдано через интернет.
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