Москва, , 12:27 — REGNUM

Российским банкам невыгодно возиться с выдачей мелких кредитов населению, что вынуждает людей обращаться за небольшими займами в МФО, считает экономист Михаил Хромов. Об этом он рассказал 29 июля корреспонденту ИА REGNUM.

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«МФО не являются прямым конкурентом российских банков, — сказал Хромов. — Там совершенно иные целевые аудитории, другие параметры кредитов. Наоборот — рынок МФО в какой-то степени дополнял рынок банковского кредитования, потому что за микрозаймами в основном обращаются те, кому либо неудобно получать банковский кредит, либо банк отказал в кредитовании. Кроме того, в банках зачастую сложно получить небольшую сумму и на короткий срок. С мелкими кредитами банкам невыгодно заморачиваться. Чисто институционально издержки слишком велики. Даже если убрать фактор риска, всё равно проще выдать один кредит на миллион, чем 100 кредитов по 10 тысяч».

Таким образом, как пояснил Хромов, микрофинансовые организации и банки занимают в экономике РФ совершенно разные ниши.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦБ РФ, в России растёт доля микрокредитов, выданных через интернет. За первые три месяца 2019 года доля онлайн-займов в структуре выдач выросла до 34% в денежном выражении. При этом в количественном выражении 49% всех займов выдано через интернет.

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