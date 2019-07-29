Нью-Дели, , 17:44 — REGNUM

Министр внутренних дел Индии и председатель правящей Бхаратия джаната парти (БДП) Амит Шах заявил, что именно штат Уттар-Прадеш поможет Индии к 2024 году стать страной с ВВП объемом в 5 трлн долларов. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Амит Шах, отвечая на вопросы журналистов подчеркнул, что к 2024 году экономика штата Уттар-Прадеш должна будет достичь планки в 1 тлрн долларов. Для осуществления подобных амбициозных планов федеральное правительство выделило более 650 млрд рупий (10 млрд долларов) на реализацию различных проектов в штате. На церемонии передачи данных средств Амит Шах заявил: «Дорога к экономике объемом 5 трлн долларов лежит через Уттар-Прадеш». На указанной церемонии также присутствовал главный министр штата Йоги Адитьянатх.

Напомним, что после победы на парламентских выборах 2019 года правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди поставило задачу увеличить ВВП Индии до 5 трлн долларов за пять Эксперты и политические деятели выступили с критикой экономической политики правящей Бхаратия джаната парти, назвав выдвинутые цели «нереалистичными». Напомним, что в настоящее время объем индийской экономики оценивается в 2,6 трлн долларов.

Напомним, что штат Уттар-Прадеш занимает в Индии пятое место по площади — его территория 240 928 км². Население превышает 200 миллионов человек.