Москва, , 12:07 — REGNUM

Россия с 28 июля запретила поставки продукции животноводства трех белорусских предприятий, сообщается на сайте Россельхознадзора.

По данным ведомства, речь идет о компании «Бептак», где в консервах из говядины повторно была выявлена ДНК курицы, «Витконпродукт» (повторное выявление метаболитов нитрофуранов) и Молодечненском молочном комбинате (повторное превышение количества дрожжей в твороге).

Вместе с тем ведомство ввело режим усиленного лабораторного контроля над продукцией еще 10 белорусских предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 июля Россия отменила запрет на поставки в страну яблок из Белоруссии. Решение об этом принято по результатам состоявшегося в середине июля рабочего визита в Белоруссию специалистов Россельхознадзора, которыми была проведена оценка производственных мощностей 51 предприятия по выращиванию яблок.

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