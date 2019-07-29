Москва, 29 июля 2019, 12:27 — REGNUM
Рынок МФО встраивается в общую систему регулирования Банка России и становится более цивилизованным, считает экономист Михаил Хромов. Об этом он заявил 29 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что количество офисов МФО снизилось с 7 до 5,2 тысяч отделений.
Напомним, как ранее сообщили «Известия» по данным Центрального банка России за первые три месяца 2019 года количество офисов МФО сократилось с 7 до 5,2 тыс. отделений.
Читайте ранее в этом сюжете: Экономика РФ слабеет, и микрофинансовые организации исчезают – Ведута