Москва, , 12:27 — REGNUM

Рынок МФО встраивается в общую систему регулирования Банка России и становится более цивилизованным, считает экономист Михаил Хромов. Об этом он заявил 29 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что количество офисов МФО снизилось с 7 до 5,2 тысяч отделений.

«Я не думаю, что это сокращение количества МФО какое-то критическое, — сказал Хромов. — Мы видим, как идёт некоторое встраивание этого рынка в общую систему регулирования Центрального банка. Может быть, даже некоторое очеловечивание этого рынка и переход на более цивилизованные подходы. Для населения и для финансового рынка [сокращение количества МФО] какого-то суперзначения иметь не будет. Просто происходит некоторая стабилизация и урегулирование этого конкретного сегмента кредитного рынка».

Напомним, как ранее сообщили «Известия» по данным Центрального банка России за первые три месяца 2019 года количество офисов МФО сократилось с 7 до 5,2 тыс. отделений.

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