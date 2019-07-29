Магас, , 11:55 — REGNUM

Тарифы на воду в ингушской столице Магасе были незаконно завышены. Управление антимонопольной службы Ингушетии предписало властям региона устранить нарушения правил регулирования тарифов на водоснабжение, сообщили ИА REGNUM 29 июля в ведомстве.

«Высокие тарифы на водоснабжение в Магасе стали поводом для проверки Ингушским УФАС России. По стечению обстоятельств, одновременно с этим городской водоканал обратился в антимонопольное ведомство с жалобой на действия компромсвязи республики по отказу последнему в еще большем повышении тарифа», — говорится в сообщении антимонопольной службы.

Виновным в том, что цены за питьевую воду в 2018 году выросли до 25 рублей за кубический метр, были признан комитет транспорта, энергетики, связи и информатизации республики. После вмешательства Федеральной антимонопольной службы РФ стоимость кубометра воды в июле 2019 года в Магасе была снижена до 20,29 рубля.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля по всей территории России произошло изменение тарифов на услуги ЖКХ. Среди субъектов-лидеров по уровню их повышения стали регионы Северо-Кавказского федерального округа. В Ингушетии индекс повышения тарифов составил 3,3%.

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