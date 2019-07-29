Челябинск, , 11:54 — REGNUM

В Челябинске управление ФАС завело три дела по закупкам Южноуральского госуниверситета. Это произошло по признакам ограничения конкуренции в ходе закупок научно-исследовательских программно-аппаратных комплексов, сообщили журналистам в пресс-службе УФАС.

В частности, были проверены закупки 2017 и 2018 годов. В 2017-м совершено 27 закупочных процедур, а в 2018-м — 30. Суммы контрактов были в диапазоне от 1 млн рублей до 3,5 млн рублей, и во всех случаях в закупках участвовала лишь одна фирма. С ней и были заключены договоры. Победителями торгов становились ООО «Учтех-Профи», ООО НПП «Учтех-Профи» или ООО «Лабсис», с которыми и заключались контракты.

Кроме того, были выявлены ещё некоторые нарушения. 1, 5 и 8 августа антимонопольный орган рассмотрит возбуждённые дела и, возможно, примет соответствующие решения.