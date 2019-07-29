Волгоград, , 11:49 — REGNUM

На входные двери волгоградских неплательщиков коммунальных услуг повесят наклейку, предупреждающую о долге. Об этом заявили 29 июля в пресс-службах ООО «Концессии теплоснабжения» и ООО «Концессии водоснабжения» Волгограда. К крайним мерам ресурсоснабжающие организации решили прибегнуть после того, как исчерпали варианты решения вопроса мирным путём.

В июле 2019 года ресурсоснабжающие предприятия выпустили специальные долговые платёжки оранжевого цвета. В этих квитанциях были отдельно прописаны долги за услуги ЖКХ. В течение 20 дней неплательщиков ждали в ресурсоснабжающих организациях для урегулирования проблемы. Если неприятную ситуацию так и не разрешили — коммунальщики наклеят на двери должников уведомление с указанием суммы долга и предупреждением о том, что адрес находится в списке на отключение коммунальных ресурсов. После этого концессионеры будут ограничивать подачу воды и тепла, и обращаться в суд. До 31 июля у волгоградцев ещё есть шанс подать заявление о реструктуризации долга, чтобы избавиться от штрафов и пеней, и избежать отключения воды.

По данным концессий, долги за коммунальные услуги перед ресурсоснабжающими организациями имеют около 36 тысяч жителей Волгограда. За тепло и горячую воду волгоградцы должны 315 миллионов рублей, за водоснабжение и водоотведение — 254 млн руб.