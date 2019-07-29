Киев, , 11:49 — REGNUM

Украина продолжает усиленными темпами накапливать газ для прохождения следующего осенне-зимнего периода, сообщает корреспондент ИА REGNUMсегодня, 29 июля.

Согласно последним данным компании «Укртрансгаз», в хранилищах газа уже находится 15,6 млрд кубометров топлива.

Источник уточняет, что после завершения предыдущего отопительного сезона запасы топлива уже увеличились на 77,6%. Отмечается, что запасы газа в ПХГ Украины на 22,2% больше, чем на аналогичную дату 2018 года, а газовые хранилища заполнены на 50%.

ИА REGNUMнапоминает, что главная задача Киева — накопить не менее 20 млрд кубометров газа до начала следующего отопительного сезона. По словам руководителей «Нафтогаза Украины», именно такое количество топлива гарантирует Украине беспроблемное прохождение следующей зимы вне зависимости от того, как будет разворачиваться ситуация с транзитом российского газа по территории страны.

Вместе с тем, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев ранее не раз заявлял, что компания должна найти 1 млрд долларов для закупок топлива, иначе уже в августе она может приостановить импорт газа.

22 июля директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил о «знаковом событии» в истории украинской энергетики — достижении максимально возможного уровня импорта газа.

«Этот день настал! Импорт газа достиг 66,3 млн кубометров, что соответствует 100% технических мощностей», — отметил чиновник.