Казань, , 11:41 — REGNUM

В Татарии начали реконструировать 17-километровый участок федеральной трассы от границы Чувашии до деревни Исаково Зеленодольского района. Работы планируется завершить в 2022 году, на это предусмотрено более 5 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Реконструируется участок на федеральной трассе М-7 «Волга» (км 735+204 — км 753+400), длина участка — 17 км. Он проходит от границы Чувашии и завершается возле деревни Исаково в Зеленодольском районе Татарии. Будет уширено земляное полотно, полностью заменят дорожную одежду. Кроме того, появятся 14 съездов и три новых путепровода (км 736+089, км 750+241 и км 750+352), которые позволят распределить транспортные потоки. Проведут и ряд других работ.

По данным ведомства, на реконструкцию и ремонт дорожного участка направят 5 млрд 059 млн рублей, в том числе в 2019 году запланировано выполнить работы на 538 млн руб. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2022 год.

Напомним, что в Татарии возле сел Большая Качка и Большая Тарловка в одном уровне появятся отнесенные левоповоротные съезды, которые обеспечат безопасное дорожное движение на обходе города Елабуга. Для безопасного разворота транспортных средств на 1014 км и 1017 км трассы М-7 будет перестроен участок протяженностью 3,7 км, установят барьерное ограждение. Работы на объекте завершат в ноябре 2020 года.

Отметим, работы на федеральной трассе М-7 «Волга» проводится в рамках комплексного плана расширения и модернизации магистральной инфраструктуры до 2024 года.