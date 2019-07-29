Мосальск, Калужская область, , 11:14 — REGNUM

В Мосальском районе Калужской области выявлен факт нарушения прав работников ООО «Савинская Нива» по заработной плате. Об этом сообщила 29 июля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

По её словам, проверкой установлено, что у предприятия имелась задолженность по выплате заработной платы за период с 15 мая по 31 мая 2019 перед 50 работниками в размере более 1 млн 300 тыс. рублей.

Исполнительному директору ООО «Савинская Нива» внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого долг по зарплате был погашен в полном объеме, а директор привлечён к дисциплинарной ответственности.