Ярославль, , 11:10 — REGNUM

В Ярославле закрывается для капитального ремонта участок Тутаевского шоссе от улицы Елены Колесовой до улицы Урицкого. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сроки и объем работ были озвучены в ходе еженедельного общегородского совещания. Капитальный ремонт дороги проводится в рамках приоритетного национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». В связи с проведением работ движение транспорта на ремонтируемом участке осуществляться не будет.

Тутаевское шоссе

«На участке Тутаевского шоссе от улицы Елены Колесовой до улицы Урицкого будет введено полное ограничение дорожного движения. На время проведения работ дополнительно будет введено одностороннее движение на улице Блюхера, на участке от улицы Елены Колесовой до улицы Урицкого. Подготовлено постановление мэрии о введении одностороннего движения», — сообщил ИА REGNUMдиректор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Тальянов.

Планируется, что постановление мэрии выйдет 31 июля, а вступит в силу в течение 20 календарных дней. Это значит, что сами работы по капитальному ремонту Тутаевского шоссе начнутся в 20х числах августа. Предполагаемый срок их окончания — 3 ноября 2019 года. Подрядчиком по муниципальному контракту является компания «ЕКС». Стоимость работ составляет 254 миллиона 193 тысячи рублей. Сам капитальный ремонт осложняется наличием под дорожным полотном значительного количества коммуникаций и инженерных сетей.

«Только около 38 «пересечек» необходимо сделать на участке протяженностью 550 метров. Прокладка одной ливневки — это 1,5 километра труб. Будем выполнять строительство ливневой канализации, наружную канализацию. Полностью идет переустройство 31 опоры контактной сети, эти опоры совмещены с освещением. Все работы планируется делать одновременно», — пояснил в ходе общегородского совещания представитель «ЕКС» Эдуард Данько.

Инженерные коммуникации Сайт мэрии Ярославля

В связи с проведением капитального ремонта изменится и схема движения общественного транспорта в указанном районе. Это касается работы 2 троллейбусных и 9 автобусных маршрутов.

«Маршрут троллейбуса №4 «Торговый переулок — фабрика «Красный Перевал» на время проведения ремонтных работ закрывается, вместо него вводится временный автобусный компенсационный маршрут «4Т» с той же схемой движения. На данный маршрут будут привлечены автобусы большой вместимости и сохранен прежний интервал движения. Маршрут троллейбуса №3 «Ярославль Главный — фабрика «Красный Перевал» будет действовать по укороченной схеме — от вокзала до торгового центра «РИО». По девяти автобусным маршрутам вводятся изменения схем движения с учетом необходимости объезда ремонтируемого участка по улице Елены Колесовой, по улице Блюхера, по Ленинградскому проспекту и улице Урицкого», — рассказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

Паспорт ремонта

На данный момент идет утверждение схемы объезда ремонтируемого участка с областным управлением ГИБДД. Прежде всего, это касается количества дорожных знаков на путях объезда. Окончательно схема будет утверждена до конца июля.

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