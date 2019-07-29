Москва, , 11:10 — REGNUM

Самая главная проблема в системе ЖКХ, которая вызывает беспокойство граждан, — это качество услуг персонала и управляющих компаний (21%). Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Счётчик Иван Шилов © ИА REGNUM

На втором месте — состояние водопроводных сетей (15%), на третьем — системы отопления (10%). Также граждане недовольны состоянием канализационных систем (9%) и электросетей (8%).

Около трети опрошенных (31%) удовлетворены качеством коммунальных услуг: «нет проблем, всё хорошо». 81% жителей России положительно оценивают систему ЖКХ в районе их проживания.

Опрос проведен в июне 2019 года. Опрошены 1500 респондентов старше 18 лет, проживающиев городах с населением от 100 тыс. и выше во всех федеральных округах России.

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Как сообщало ИА REGNUM, значительно выросло число жителей России, в целом довольных качеством услуг ЖКХ. Если в 2010-м положительную оценку давали 39%, то в 2019-м — 60% граждан.

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