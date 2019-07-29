Киев, , 11:09 — REGNUM

В Донецкой области Украины работники шахты «Капитальная» государственного предприятия «Мирноградуголь» решили пойти на крайние меры, чтобы достучаться до украинских властей. Об этом сегодня, 29 июля, сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

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Горняки начали акцию протеста с требованием погасить задолженность по заработной плате и повысить её уровень.

Также протестующие требуют обеспечить стабильную работу предприятия и решить вопросы обогащения угля, охраны и техники безопасности, «преодолеть коррупционные явления в угольной отрасли», обеспечить работников предприятия углём для собственных нужд.

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«Сейчас шахтеры вынуждены перекрывать дорогу неподалёку от шахты «Центральная», чтобы их услышали и приняли все меры для решения их требований», — написал Волынец в Facebook.

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Денег на украинских шахтеров выделили недостаточно — долги останутся

По информации Волынца, на сегодняшний день задолженность по зарплатам на нескольких десятках украинских государственных шахт достигла 661 млн гривен.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне забастовку шахтёры начали в городе Угледар, расположенном на подконтрольной Украине территории Донбасса. Горняки отказались спускаться в шахты, на предприятии «Южнодонбасское №1» была остановлена добыча угля и его отгрузка. Протестующие требовали выплатить им положенную зарплату и вернуть предприятию 200 млн гривен за поставленное ранее топливо.