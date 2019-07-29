Цхинвал, , 11:04 — REGNUM

Свыше 700 новых квартир получат жители Южной Осетии благодаря российской Инвестиционной программе к 2022 году, сообщает ИА «Рес».

Как отметили в пресс-службе министерства строительства архитектуры и ЖКХ республики, будет построено шесть домов на 75 квартир каждый в Цхинвале и четыре дома на 18 квартир в районах республики. Строительство будет осуществляться в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2020−2022 гг. Квартиры получат семьи, находящиеся в очереди на жилье.

Всего, по данным Минстроя, в республике в рамках Инвестпрограммы и в соответствии с Концепцией обеспечения жильем отдельных категорий граждан Южной Осетии к 2022 году будет построено более 70 тыс. кв.м. нового жилья.

Ранее в рамках российской Инвестпрограммы на 2015−2017 годы в Южной Осетии был построен жилой комплекс на 200 квартир. Согласно Инвестиционной программе 2018−2019 гг. в данный момент ведется строительство двух домов на 150 квартир каждый в Цхинвале и два дома на 18 квартир в районах. Эти дома будут сданы в эксплуатацию к концу текущего года.